Доллар стабилен в ожидании прогноза ФРС о ставках

Доллар удерживает позиции по отношению к основным мировым валютам в среду, в то время как трейдеры ждут итогов заседания ФРС. Рынок практически не сомневается в повышении ставки американским регулятором, поэтому главный вопрос - станет ли сегодня Федрезерв сигнализировать о более быстром ужесточении монетарной политики в этом году.

Индекс доллара к 09.15 торгуется около отметки 90,28 после роста до 90,446 во вторник, максимальной отметки почти за три недели.

В этом месяце индекс в основном держится в диапазоне между отметками 89,399 и 90,934 в ожидании ясности в вопросе о том, спрогнозирует ли Федеральный комитет по операциям на открытом рынке четыре повышения ставки до конца года, вместо трех, прогнозировавшихся в декабре.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке опубликует заявление по итогам своего двухдневного заседания, посвященного денежно-кредитной политике, в 21.00 (мнск), а в 21.30 (мнск) состоится пресс-конференция главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

Евро находится около отметки $1,2261, потеряв 0,78 процента во вторник и достигнув отметки $1,2240, минимума почти за три недели.

По отношению к японской иене доллар стабилизировался вблизи 106,46 иены после роста на 0,41 процента накануне, однако активность торгов низкая из-за государственного праздника в Токио.

Британский фунт стерлингов отступил от одномесячного пика, достигнутого в понедельник после выхода данных, согласно которым инфляция в Великобритании замедлилась в феврале сильнее, чем прогнозировалось.

Фунт торгуется вблизи $1,4005. В понедельник валюта достигла отметки $1,4088.

Канадский доллар подрос на 0,37 процента до C$1,3027 к доллару США, тогда как мексиканский песо прибавил 0,7 процента, поднявшись до 18,6370 к доллару США, на фоне сообщений о смягчении позиции Вашингтона в отношении Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).