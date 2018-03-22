Доллар в минусе на фоне позиции ФРС об ужесточении ставок

Доллар снизился к корзине основных валют в четверг после того, как Федрезерв дал понять, что, вероятнее всего, повысит ставку в общем три раза до конца 2018 года, а не четыре, как ожидали некоторые участники рынка, ставившие на повышение американской нацвалюты.

Федеральная резервная система повысила процентную ставку до 1,50-1,75 процента в среду и сообщила, что ожидает еще двух повышений в 2018 году, отметив растущую уверенность в том, что снижение налогов и государственные расходы поспособствуют росту экономики и ускорению инфляции, а также позволят регулятору продолжить ужесточение политики.

Американский ЦБ также прогнозирует три повышения ставки в 2019 году.

К 8.33 индекс доллара снизился на 0,20 процента до 89,602, ранее упав на 0,7 процента.

В фокусе участников рынка - заседание Банка Англии, которое завершится в четверг, при этом их интересуют взгляды регулятора на монетарную политику после данных об уверенном росте зарплат в Великобритании, подкрепивших позицию о том, что банк повысит ставку уже в мае.

Фунт продолжил ралли и приблизился к пику около семи недель в $1,4171.

Доллар снизился к иене на 0,15 процента до 105,87 иены после падения примерно на 0,5 процента днем ранее.

Евро набрал 0,12 процента и вырос до $1,2351.

Австралийский доллар опустился на 0,22 процента до $0,7748.