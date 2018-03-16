Доллар подешевел к иене из-за сообщения о перестановках в Белом доме

Доллар снизился к иене в пятницу после сообщения о новых перестановках в Белом доме, в то время как инвесторы начали переключать внимание на заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе.

Газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп решил отправить в отставку своего советника по национальной безопасности Герберта Макмастера.

Ранее на этой неделе по американской валюте ударила новость о том, что Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона, решив назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео.

К 8.46 доллар подешевел на 0,4 процента до 105,91 иены, однако удерживался выше отметки в 105,790 - восьмидневного минимума, достигнутого в четверг.

С начала недели доллар снизился к иене примерно на 0,5 процента.

Индекс доллара к корзине основных валют сбавил 0,1 процента до 90,059 после подъема на 0,5 процента накануне.

До этого индекс снижался три сессии подряд из-за страхов о глобальной войне, спровоцированных усилением протекционистской политики США.

Одновременно на первый план выходит заседание Федрезерва, которое начнется 20 марта и по итогам которого американский центробанк, как ожидается, впервые в 2018 году повысит ставки.

Евро торговался без внятной динамики на уровне $1,2310 после снижения на 0,5 процента накануне.

Канадский доллар удерживался у отметки 1,3056 за доллар США - вблизи восьмимесячного минимума, достигнутого накануне, когда слабая статистика рынка жилья укрепила мнение о том, что Банк Канады может замедлить темпы повышения ставок.

Австралийский доллар торговался без резких колебаний на уровне $0,7795, а новозеландский доллар снизился на 0,4 процента до $0,7243 после резкого падения накануне на фоне укрепления доллара США.