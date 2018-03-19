Доллар стабилен в преддверии заседания ФРС; иена в плюсе

Доллар стабилизировался к корзине основных валют в понедельник, в то время как трейдеры ждут на этой неделе первого заседания Федеральной резервной системы под руководством нового главы Джерома Пауэлла, при этом возросшая угроза торгового протекционизма удерживала рынок в состоянии нервозности.

Беспокойство трейдеров усугубили данные проведенных в выходные соцопросов в Японии, указавшие на существенное падение общественной поддержки премьер-министра Синдзо Абэ на фоне затянувшегося скандала вокруг продажи государственной земли в стране, который усилил сомнения в способности главы правительства продолжать реализацию экономической программы.

К 8.35 индекс доллара к корзине шести основных валют-соперников подрос на 0,08 процента до 90,307. В пятницу индекс достиг двухнедельного максимума вблизи 90,38, чему способствовали оптимистичные экономические данные США.

Объем промышленного производства в США вырос в феврале, в то время как индекс настроений потребителей, рассчитываемый Университетом Мичигана, подскочил в марте до максимума с 2004 года.

Данные укрепили мнение о том, что мировая экономика демонстрирует уверенные темы роста, а ФРС объявит в среду о повышении ставки по итогам двухдневного заседания.

В Японии инвесторы все больше фокусируют внимание на внутренней политике.

Опрос Nippon TV показал, что поддержка населением Абэ снизилась на 14 процентных пунктов до 30 процентов по сравнению с прошлым месяцем. Показатель стал худшим за более чем пятилетний срок Абэ на посту премьер-министра.

Доллар снизился к иене на 0,24 процента до 105,75 иены, приближаясь к пробитому 2 марта минимуму 16 месяцев в 105,24.

Евро подешевел к доллару на 0,2 процента до $1,2265.