Доллар малоподвижен на фоне сохраняющегося беспокойства о торговой войне

Доллар демонстрировал малоподвижную динамику в среду на фоне сохраняющейся напряженности в вопросах глобальной торговли, поскольку президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими странами возможность объединить усилия для борьбы с экономической политикой Китая.

Индекс доллара, отслеживающий динамику американской нацвалюты к корзине шести основных валют-соперников, к 8.24 МСК опустился на 0,05 процента до 89,325.

Днем ранее индекс доллара набрал около 0,34 процента, отойдя от минимума пяти недель в 88,942.

Поддержку доллару оказали надежды на то, что переговоры между США и Китаем позволят двум странам достичь компромисса и избежать полноценной торговой войны.

Однако Белый дом сообщил, что Трамп во вторник обсудил торговую политику Китая в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, что может привести к обострению напряженности.

К иене доллар подрос на 0,2 процента до 105,53 иены.

Евро набрал 0,02 процента к доллару до $1,2405 после снижения на 0,3 процента днем ранее на фоне разочаровавшей инвесторов экономической статистики из еврозоны.

В среду ожидается ряд экономических данных США, включая итоговое значение ВВП за четвертый квартал и показатель предстоящих продаж домов.

Фунт стерлингов вырос на 0,28 процента до $1,4196 после падения на 0,5 процента во вторник.

Австралийский доллар укрепился на 0,18 процента до $0,7691, днем ранее подешевев более чем на 0,9 процента.