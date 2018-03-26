Доллар достиг многомесячного минимума к иене из-за страхов о торговой войне

Доллар опустился до минимума 16 месяцев к иене в понедельник на фоне сохраняющихся страхов о глобальной торговой войне и скандала, в который оказался вовлечен премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

К 8.19 доллар торговался на уровне 104,89 иены после падения до отметки 104,560 - минимума с ноября 2016 года.

За прошлую неделю доллар снизился на 1,2 процента к иене, поскольку усиление напряженности в торговых отношениях США и Китая спровоцировало беспокойство о росте глобальной экономики.

Решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на китайские товары приблизило Вашингтон и Пекин к торговой войне, ударив по глобальным рынкам.

Перспектива усугубления политического скандала в Японии поддержала укрепление иены.

Во вторник показания в парламенте страны даст экс-глава налоговой службы Японии - один из главных фигурантов скандала вокруг продажи государственной земли оператору школ, связанному с женой Абэ. Премьер и его жена отрицают обвинения в совершении неправомерных действий.

В последние несколько лет рост иены сдерживала “Абэномика” - проводимая премьером политика мер стимулирования, и любое событие, которое приводит к снижению рейтинга Абэ, может поставить под угрозу сохранение экономической программы в силе.

Швейцарский франк торговался без резких колебаний к доллару на уровне 0,9471 после подъема на 0,55 процента на прошлой неделе.

Евро прибавил 0,13 процента до $1,2367, также подорожав на 0,5 процента к доллару за минувшую неделю.

Индекс доллара к корзине основных валют удерживался у отметки 89,431, отойдя от месячного минимума в 89,356, достигнутого на прошлой неделе.

Австралийский доллар вырос на 0,3 процента до $0,7718, а новозеландский доллар - на 0,6 процента до $0,7266.