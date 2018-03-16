В паре с иеной доллар подешевел до минимума за 9 дней

Доллар США в пятницу подешевел до минимума за девять сессий по отношению иене, долларовые индексы снижаются на фоне выросших политических рисков в Японии и США, пишет MarketWatch.

Евро несколько сократил подъем после разочаровавших инвесторов данных об инфляции в еврозоне. Февральская инфляция в еврозоне оказалась слабее ожиданий рынка - 1,1% в годовом выражении при консенсус-прогнозе 1,2%.

По данным The Washington Post, следующим кандидатом на вылет из Белого дома является советник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер. Между тем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что пока не планируется менять состав совета по национальной безопасности.

Участников рынка также тревожит жесткая позиция Вашингтона в преддверии ожидаемых переговоров с КНДР.

В Токио нарастает скандал, связанный с покупкой государственной земли по заниженным ценам. По данным японских СМИ, в сделках были косвенно замешаны премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его супруга Акиэ Абэ. Министерство финансов на этой неделе признало, что в документы, ставшие предметом парламентского расследования, впоследствии были внесены более 300 исправлений, чтобы скрыть имена высокопоставленных участников.

Кроме того, была опубликована предсмертная записка чиновника Минфина, который покончил жизнь самоубийством из-за скандала. Он подробно описывает все махинации, на которые его толкнули руководители.

Евро к 15:30 вырос до $1,2324 по сравнению с $1,2305 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс доллара к японской нацвалюте опустился к этому времени на 0,6% - до 105,71 иены против 106,34 иены на предыдущее закрытие. Ранее доллар опускался до 106,64 иене (-0,7%). Евро снизился к японской валюте на 0,4%, до 130,31 иены.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской нацвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским долларом), опустился на 0,2%.

С начала недели доллар опустился на 0,1% к евро и на 1,1% к иене.