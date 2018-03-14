Доллар находится под давлением после отставки госсекретаря США

Доллар испытывает давление в среду утром, снижаясь по отношению к иене и другим основным валютам после неожиданного увольнения госсекретаря США Рекса Тиллерсона, новость о котором свела на нет наблюдавшийся ранее рост американской валюты.

Президент США Дональд Трамп отправил Тиллерсона в отставку из-за разногласий, касающихся в частности КНДР, России и Ирана, и назначил на его место директора Центрального разведывательного управления США Майка Помпео.

Валютный рынок и доллар повторяют динамику, наблюдавшуюся неделю назад после отставки экономического советника президента США Гэри Кона, считавшегося одним из главных сторонников свободной торговли в Белом доме.

К 9:15 доллар снизился на 0,1 процента до 106,49 иены, отступив ночью от двухнедельного максимума 107,300, который был достигнут благодаря некоторому ослаблению беспокойства по поводу политического скандала в Японии.

Давление на валюту, среди прочего, оказали вышедшие во вторник данные об инфляции в США за февраль. Свежая статистика позволяет предположить, что ФРС продолжит повышать ключевую ставку умеренными темпами.

В начале этой недели иена укреплялась к доллару на фоне скандала вокруг продажи государственной земли в Японии по заниженной цене организации, связанной с премьер-министром Синдзо Абэ и его женой Акиэ.

Этот скандал поставил под сомнение способность Абэ продолжать проводимый им экономический курс, который предусматривает агрессивное смягчение денежно-кредитной политики.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, снизился до шестидневного минимума 89,565 на фоне падения доходности казначейских облигаций США. К 9:15 МСК он находился около отметки 89,633.

Евро продолжил ночной рост, поднявшись на 0,15 процента до $1,2407, максимальной отметки за последние шесть дней.

Британский фунт стерлингов вырос примерно на 0,2 процента до двухнедельного максимума $1,3996.

Австралийский доллар подорожал на 0,2 процента до $0,7877 и приблизился к двухнедельному пику $0,7898, достигнутому накануне благодаря хорошим показателям деловой активности.