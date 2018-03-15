Доллар дешевеет к евро и иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар дешевеет относительно евро после укрепления по итогам предыдущей сессии.

Опасения трейдеров, связанные с ростом торгового протекционизма в США, а также более слабые, чем ожидалось, статданные по американской экономике способствовали повышению спроса на валюты "тихой гавани", что поддержало иену.

По состоянию на 8:59 пара евро/доллар в четверг торгуется на уровне $1,237 по сравнению с $1,2368 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара относительно иены уменьшился на то же время до 105,9 иены против 106,32 иены накануне.

Стоимость евро к иене опустилась к 8:59 мск до 131,10 иены по сравнению со 131,50 иены по итогам предыдущих торгов.

"На рынке сохраняется тот же настрой, что и накануне. Доллар остается под давлением на фоне растущих опасений по поводу торгового протекционизма в США и из-за слабых данных о розничных продажах", - отмечает исполнительный директор департамента валютных операций Credit Agricole CIB в Токио Юдзи Саито.

"Внимание рынка направлено на предстоящую в выходные встречу глав центробанков и финансовых ведомств G-20, где станет видна реакция других стран на торговую политику США", - цитирует эксперта Bloomberg.

Розничные продажи в США в феврале снизились вопреки ожиданиям третий месяц подряд - сокращение составило 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, так же, как в январе и декабре прошлого года, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Dow Jones, предполагал повышение в феврале на 0,3%.

Розничные продажи без учета автомобилей повысились на 0,2%, вдвое слабее прогноза. Показатель, из которого исключены машины и бензин, поднялся на 0,3%, как и ожидалось.