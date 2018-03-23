Иена выросла на фоне бегства от риска, турецкая лира на рекордном минимуме

Иена достигла 16-месячного пика к доллару в пятницу, в то время как турецкая лира опустилась до рекордного минимума на фоне бегства инвесторов от риска из-за опасений о торговле.

Доллар к 9.05 снизился на 0,4 процента до 104,80 иены после падения до отметки 104,635 - минимума с ноября 2016 года.

Ттурецкая лира потеряла более 3 процентов к иене в пятницу и опускалась до рекордного минимума в 4,0375 к доллару, но затем восстановила часть потерь.

Уверенный рост иены спровоцировали опасения рынка в связи с усилением напряженности в торговых отношениях США и Китая.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум о торговых мерах в отношении КНР, которым вводит пошлины на китайские товары стоимостью $60 миллиардов.

Хотя действия американского лидера скорее похожи на предупредительный выстрел, чем на начало полномасштабной торговой войны с Пекином, акции США резко снизились на фоне опасений инвесторов о потенциальном воздействии этих мер на глобальную торговлю.

Министр торговли Китая сказал в пятницу, что Пекин планирует ввести пошлины на американские товары стоимостью до $3 миллиардов, чтобы компенсировать пошлины США на китайскую сталь и алюминий.

Евро снизился на 0,2 процента к иене до 129,25 после падения до отметки 128,96 - минимума с августа 2017 года.