Уолл-стрит выросла благодаря энергосектору, акции Facebook продолжили падать

Фондовые индексы США умеренно выросли по итогам торгов вторника вслед за акциями энергетического сектора, поддержку которому оказало повышение цен на нефть, однако очередное падение бумаг Facebook Inc ограничило подъем рынка.

Цены на нефть выросли более чем на 2 процента, коснувшись трехнедельного максимума, на фоне напряженности на Ближнем Востоке и возможности дальней

его снижения добычи в Венесуэле.

Это позволило индексу энергетического сектора S&P подняться на 0,84 процента и продемонстрировать лучшую динамику среди 11 основных отраслевых индексов S&P 500.

Бумаги Facebook подешевели на 2,6 процента, оттолкнувшись от установленных ранее минимумов. Компания сообщила во вторник, что ей предстоит ответить на вопросы Федеральной торговой комиссии США о том, как персональные данные пользователей соцсети оказались у консалтинговой компании, работавшей на предвыборный штаб президента США Дональда Трампа.

За последние два торговых дня акции Facebook упали примерно на 9 процентов, показав максимальное двухдневное снижение с февраля 2016 года.

Американские и европейские законодатели потребовали объяснений, как компания Cambridge Analytica получила доступ к персональным данным и почему Facebook не проинформировала об этом пользователей.

Помимо Facebook, акции Snap Inc подешевели на 2,56 процента, тогда как бумаги Twitter Inc рухнули на 10,38 процента. Цена бумаг биржевого инвестиционного фонда Global X Social Media снизилась на 0,9 процента.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи во вторник индекс Dow Jones повысился на 0,47 процента до 24.727,27 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,15 процента до 2.716,94 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,27 процента, поднявшись до 7.364,30 пункта.

Акции Oracle подешевели на 9,4 процента, поскольку квартальная выручка производителя программного обеспечения не оправдала ожиданий Уолл-стрит.

Индекс финансового сектора вырос на 0,21 процента в ожидании повышения процентных ставок в США по итогам двухдневного заседания Федеральной резервной системы, которое завершится в среду.

Участники рынка в большинстве своем ждут трех повышений ставок до конца года, хотя некоторые и не исключают возможности четырех повышений.