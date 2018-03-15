Уолл-стрит закрылась в минусе на фоне перспектив торговой войны США с Китаем

Американский фондовый рынок завершил торги среды на отрицательной территории на фоне намерений президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины на импорт продукции из Китая, что усиливает страх торговой войны, которая может привести к росту расходов и снижению продаж компаний США за рубежом.

Администрация Трампа требует у Китая сократить профицит торгового баланса с США на $100 миллиардов, сообщил Белый дом в среду.

Трамп собирается ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью до $60 миллиардов, которые коснутся технологического и телекоммуникационного секторов, сказали во вторник два источника, обсуждавшие инициативу с американской администрацией.

Бумаги Boeing Co, которые, по словам инвесторов, могут быть особенно чувствительны к потенциальным ответным мерам торговых партнеров США, просели на 2,5 процента и вышли в лидеры падения среди компонентов Dow.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 1 процент до 24.758,12 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,57 процента до 2.749,48 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,19 процента до 7.496,81 пункта.

Настроение инвесторов также испортилось из-за данных, указавших на снижение розничных продаж в США третий месяц подряд в феврале, что может свидетельствовать о замедлении роста экономики в первом квартале.

Индекс финансового сектора опустился на 1,2 процента на фоне снижения доходности госбондов США [US/].

Бумаги Signet Jewelers просели на 20,2 процента, поскольку годовой прогноз прибыли компании разочаровал инвесторов.

Акции Ford выросли на 2,2 процента после того, как аналитики Morgan Stanley повысили их рейтинг, а также улучшили прогноз прибыли автопроизводителя.