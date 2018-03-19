Фондовые индексы США снижаются в понедельник

Американские фондовые индексы снижаются в понедельник в ожидании заседания ФРС.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:10 мск в понедельник снизился на 181,08 пункта (0,73%) и составил 24765,43 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 18,22 пункта (0,66%) - до 2733,79 пункта.

Nasdaq Composite потерял 73,35 пункта (0,98%) и составил 7408,64 пункта.

Внимание рынка направлено на стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого Федрезерв, как ожидается, поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75%, пишет MarketWatch.

Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции, отмечают эксперты.

Федрезерв опубликует решение по ставке в среду в 21:00 МСК, после чего состоится пресс-конференция нового президента Центробанка Джерома Пауэлла.

"Рынок оценивает вероятность подъема ставки Федрезервом на предстоящем заседании в 97,9%, - отмечает аналитик ACLS Global Маршалл Гиттлер. - Вопрос в том, что скажут "точечные графики" (dot plots) относительно уровня ставок на конец этого года и на следующий год".

"Я ожидаю, что руководители ФРС все же поднимут прогнозы для ставки на следующий год, если уже не на этот, что поддержит доллар США", - говорит эксперт.

Акции Facebook в ходе торгов в понедельник рухнули в цене на 5,3%. Facebook оказалась под огнем критики после того, как вскрылось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети и что, возможно, эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.

Стоимость бумаг Apple Inc. опустилась на 0,7%. В понедельник агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что компания работает над созданием первых собственных дисплеев.

Капитализация американского производителя полупроводников KLA-Tencor Corp. упала на 3,2%. Компания сообщила в понедельник о покупке израильской технологической компании Orbotech Ltd. в рамках сделки объемом порядка $3,4 млрд.

Акции канадской Cronos Group Inc., занимающейся выращиванием конопли для медицинских целей, подорожали на 8,6% после того, как компания сообщила о создании совместного предприятия с MM Enterprises USA LLC для разработки брендированных продуктов и открытия магазинов на территории Канады.