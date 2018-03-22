Уолл-стрит закрыла сессию снижением после решения ФРС повысить ставку

Американский фондовый рынок завершил сессию среды небольшим снижением: основные индексы растеряли набранное преимущество в ходе волатильных торгов после того, как Федрезерв США повысил ключевую ставку. В то же время уверенный рост энергетического сектора помог ограничить потери.

Федеральная резервная система США повысила процентную ставку до 1,50-1,75 процента в среду и сообщила, что ожидает еще двух повышений в 2018 году, отметив растущую уверенность в том, что снижение налогов и государственные расходы поспособствуют росту экономики и ускорению инфляции, а также позволят регулятору продолжить ужесточение политики.

Повышение ставки было ожидаемо, и новый глава регулятора Джером Пауэлл сказал на пресс-конференции, что американский ЦБ пытается занять “компромиссную позицию” в вопросе повышения ставок.

Финансовый сектор, которому выгоден рост ставок, укрепился после итогов заседания ФРС, но позднее растерял набранное преимущество и закрылся снижением на 0,03 процента. Акции электроэнергетических компаний и сектора недвижимости, чувствительные к повышению ставок, просели на 0,39 и 0,93 процента соответственно.

Динамика Уолл-стрит стала волатильной после решения ФРС, в то время как доходность 10-летних госбондов США приблизилась к 3 процентам, коснувшись месячного максимума в 2,936 процента.

Энергосектор подскочил на 2,63 процента, обеспечив поддержку рынку вторую сессию кряду. Цены на нефть достигли максимума шести недель с выходом данных о неожиданном снижении запасов в США, а также на фоне сохраняющегося беспокойства о возможном сбое поставок на Ближнем Востоке.

Индекс Dow Jones закрыл сессию снижением на 0,18 процента до 24.682,31 пункта, индекс S&P 500 - на 0,18 процента до 2.711,93 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,26 процента до 7.345,29 пункта.

Акции Facebook набрали 0,74 процента, оправившись от распродажи, которой они подвергались последние две сессии из-за новостей о неправомерном использовании данных пользователей соцсети.

Бумаги General Mills просели на 8,85 процента, так как компания понизила годовой прогноз прибыли.

Акции других производителей продуктов питания также подверглись давлению: стоимость бумаг Kellogg снизилась на 3,98 процента, JM Smucker - на 4,20 процента, а ConAgra - на 2,94 процента.