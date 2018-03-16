Индекс S&P снизился после сообщения о новых шагах спецпрокурора США

Индекс S&P 500 завершил торги четверга снижением после сообщения о том, что спецпрокурор США Роберт Мюллер направил повестку с требованием предоставить ему документы, связанные с бизнесом президента Дональда Трампа.

S&P опустился до сессионного минимума после сообщения газеты New York Times о новых шагах Мюллера, однако к закрытию торгов восстановил значительную часть потерь.

Индекс Dow отдал часть набранного преимущества, однако завершил торги на положительной территории - впервые за четыре дня.

S&P начал торги четверга в плюсе благодаря экономическим данным, которые указали на сокращение числа обращений за пособием по безработице, сигнализировавшее об укреплении рынка труда.

Рынок также поддержали комментарии торгового советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро, который сказал в интервью телеканалу CNBC, что подход американского лидера к глобальной торговле, включающий введение пошлин на импорт металлов, необязательно приведет к торговой войне.

Индекс Dow Jones прибавил 0,47 процента до 24.873,66 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,08 процента до 2.747,33 пункта, индекс Nasdaq Composite сбавил 0,20 процента до 7.481,74 пункта.

Промышленный индекс S&P вырос на 0,3 процента, впервые за четыре дня, на фоне ослабления опасений о торговой войне. Бумаги промышленного гиганта Caterpillar прибавили 1,3 процента.

Акции Alibaba выросли на 3,4 процента после сообщения о том, что компания планирует листинг в Китае.