Индексы США потеряли более 2% после решения Трампа ввести пошлины на китайские товары

Акции США резко снизились в четверг, поскольку решение президента Дональда Трампа ввести пошлины на китайские товары спровоцировало страхи об их влиянии на глобальную экономику, в результате чего три основных индекса Уолл-стрит показали максимальное за шесть недель однодневное падение.

Трамп в четверг подписал президентский меморандум о торговых мерах в отношении Китая, которые вступят в силу после периода консультаций, что снижает риск незамедлительного ответа Пекина.

Тем не менее инвесторы тревожатся о потенциальном масштабе пошлин США и их воздействии на глобальную торговлю.

По итогам торгов четверга сильно снизились акции ведущих промышленных компаний. Бумаги Boeing Co потеряли 5,2 процента, Caterpillar Inc - 5,7 процента, 3M Co - 4,7 процента. Промышленный индекс S&P снизился на 3,28 процента.

Индекс Dow Jones снизился на 2,93 процента до 23.957,89 пункта, индекс S&P 500 - на 2,52 процента до 2.643,69 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 2,43 процента до 7.166,68 пункта.

Все основные индексы показали рекордное однодневное падение с 8 февраля.

В минусе торги завершили 10 из 11 основных секторов S&P. Сектор коммунальных услуг сумел прибавить 0,44 процента.

Акции Facebook Inc сбавили 2,7 процента, продолжив оказывать давление на техсектор, который снизился на 2,69 процента на фоне страхов об ужесточении регулирования из-за скандала вокруг несанкционированного доступа к данным пользователей соцсети.

Глава Facebook Марк Цукерберг сказал, что открыт к дополнительным мерам регулирования со стороны правительства и готов дать показания в Конгрессе США.