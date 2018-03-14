Уолл-стрит снизилась из-за отставки Тиллерсона и беспокойства о пошлинах

Основные индексы Уолл-стрит снизились во вторник, поскольку новость об увольнении госсекретаря США Рекса Тиллерсона и возможность введения США дополнительных пошлин на импорт из Китая оказали давление на акции различных секторов.

Президент США Дональд Трамп отправил Тиллерсона в отставку из-за ряда разногласий, касающихся в частности КНДР и России, и назначил на его место директора Центрального разведывательного управления США Майка Помпео.

Падение котировок усилилось после сообщения о планах Трампа обложить пошлинами импорт китайских товаров. По словам двух источников, обсуждавших этот вопрос с представителями Белого дома, Трамп намерен ввести пошлины на импорт продукции из Китая, объем которого оценивается в $60 миллиардов в год. Речь идет о продукции телекоммуникационного и технологического секторов.

Американский фондовый рынок открыл торги на положительной территории после выхода данных, указавших на замедление роста потребительских цен в феврале - еще одно свидетельство того, что ожидаемый подъем инфляции, вероятно, будет постепенным.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones упал на 0,68 процента до 25.007,03 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,64 процента до 2.765,31 пункта, а индекс Nasdaq Composite потерял 1,02 процента, опустившись до 7.511,01 пункта.

Акции технологического и финансового секторов оказались в лидерах падения среди 11 основных отраслевых индексов S&P 500.

Цена бумаг Microsoft Corp, Facebook Inc и Alphabet Inc снизилась на 1,5-2,4 процента.

Давление на финансовый сектор оказало падение доходности казначейских облигаций США в ответ на данные об инфляции и новость об отставке Тиллерсона.

Акции General Electric подешевели на 4,4 процента после того, как JPMorgan понизил их ценовой ориентир до $11 с $14.