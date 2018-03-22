Индексы США теряют более 1% из-за страхов о торговой войне

Уолл-стрит снижается в четверг на фоне усиления опасений о глобальной торговой войне из-за планов администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины на китайские товары, в то время как технологические акции остаются под давлением из-за скандала вокруг Facebook.

Пошлины на импорт китайских товаров могут затронуть сектор высоких технологий и ограничить инвестиции Китая в США. Белый дом сообщил, что Трамп подпишет президентский меморандум, “нацеленный на китайскую экономическую агрессию”, в 19.30.

“Трамп, похоже, намерен начать торговые войны, в особенности с Китаем, что может спровоцировать волну протекционизма и повышение цен в США, а также, скорее всего, окажет давление на импульс роста”, - сказал Крейг Эрдам, старший аналитик Oanda.

Девять из 11 основных секторов S&P находятся в минусе. На положительной территории торговались чувствительные к изменению процентных ставок сектор коммунальных услуг и недвижимости.

Федеральная резервная система США в среду повысила процентную ставку и сообщила, что ожидает еще как минимум двух повышений в 2018 году, отметив растущую уверенность в том, что снижение налогов и государственные расходы поспособствуют росту экономики и ускорению инфляции, а также позволят регулятору продолжить ужесточение политики.

К 17.46 индекс Dow Jones сбавил 1,28 процента до 24.367,59 пункта, индекс S&P 500 - 1,25 процента до 2.678,10 пункта, индекс Nasdaq Composite - 1,29 процента до 7.250,60 пункта.

Технологический индекс S&P 500 потерял 1,52 процента, продолжив оставаться под давлением из-за скандала вокруг несанкционированного доступа к данным пользователей Facebook. Акции Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet снизились на 1,5-2,7 процента, в то время как бумаги Facebook потеряли 1,6 процента.