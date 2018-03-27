Последнее обновление: 27.03.2018 17:05

Уолл-стрит выросла на фоне ослабления опасения о торговой войне

Американский фондовый рынок в понедельник пережил лучший день за два с половиной года, а индекс Dow Jones показал третий сильнейший рост в пунктах за свою историю, поскольку сообщения о том, что США и Китай готовы обсуждать пошлины и дисбаланс в торговле, способствовали снижению опасений инвесторов о возможной торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ралли, поддерживаемое акциями технологических компаний, последовало за сильнейшим недельным падением индексов с января 2016 года. Индекс S&P 500 восстановил менее половины потерь предыдущей недели, по итогам которой он снизился почти на 6 процентов.

Падение индексов на прошлой неделе было отчасти спровоцировано напряженностью вокруг планов президента США Дональда Трампа обложить пошлинами китайские товары стоимостью до $60 миллиардов, в дополнение к пошлинам, введенным на импорт солнечных батарей, сталь и алюминий.

Однако напряженность ослабла после того, как премьер Госсовета КНР Ли Кэцян пообещал продолжать торговые переговоры и облегчить доступ к рынку для американских предприятий.

На момент закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones повысился на 669,4 пункта, или 2,84 процента, до 24.202,6 пункта. Сильнейший рост в пунктах до этого был зафиксирован дважды в октябре 2008 года. Индекс S&P 500 вырос на 70,29 пункта, или 2,72 процента, до 2.658,55 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 227,88 пункта, или 3,26 процента, поднявшись до 7.220,54 пункта.

Все три основных индекса показали наибольший процентный рост с 26 августа 2015 года.

Все 11 основных отраслевых индексов S&P 500 завершили торги на положительной территории во главе с индексами технологического и финансового секторов, которые прибавили 4,0 процента и 3,2 процента соответственно.

Технологический сектор продемонстрировал сильнейший рост в процентном выражении с августа 2015 года, а финансовый сектор пережил лучший день с ноября 2016 года.

Поддержку индексам оказали акции Microsoft, подорожавшие на 7,6 процента. Аналитики Morgan Stanley повысили их ценовой ориентир, сообщив, что рыночная стоимость компании может достичь $1 триллиона на фоне более широкого использования облачных сервисов и улучшения маржи.

Бумаги Intel прибавили в цене 6,3 процента, после того как аналитики Raymond James повысили их рейтинг.

Цена бумаг Facebook выросла на 0,4 процента после снижения на протяжении нескольких дней.

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