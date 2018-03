Фондовая Америка открылась на подъеме

Фондовый рынок США начал торги во вторник с позитивным настроением, несмотря на худшее почти за четыре года падение днем ранее.

Внимание участников рынка сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы. Большинство экспертов ожидают, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку с текущего уровня 1,25-1,5% годовых до 1,5-1,75% годовых. Кроме того, эксперты полагают, что Федрезерв может занять более агрессивную позицию в плане нормализации кредитно-денежной политики, пишет MarketWatch. прогноз руководителей Федрезерва в рамках "точечных графиков" (dot plots) может измениться в пользу четырех повышений ставки в 2018 году с объявленных в декабре трех. Повышение ставок снижает привлекательность рискованных активов, таких как акции.

ФРС опубликует решение по ставке в среду в 21:00 мск, после чего состоится пресс-конференция нового президента Федрезерва Джерома Пауэлла.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:00 мск вырос на 0,39% и составил 24706,54 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени увеличился на 0,19% - до 2717,96 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка повысилось на 0,23%, достигнув 7360,91 пункта.

Среди 30 компаний, акции которых входят в расчет индекса Dow Jones Industrial Average, начале торгов во вторник увеличивается, в частности, рыночная стоимость Boeing Co. (на 1%), 3M Co. (на 0,8%) и Caterpillar Inc. (на 1%).

Бумаги Apple Inc. дорожают на 0,5%, Amazon.com Inc. - на 1,1%, Intel Corp. - на 0,6%.

"Мы думаем, что рынок останется волатильным в ближайшие дни из-за потока информации не только из технологического сектора, но и новостей от ФРС, а также из-за налоговых распрей между США и Китаем", - отмечает инвестиционный аналитик по Азиатско-тихоокеанскому регионе Credit Suisse Джек Сиу.

Между тем котировки акций Facebook Inc. продолжили снижение, теряя около 2%. По итогам предыдущих торгов их цена рухнула на 6,8%, что стало самым значительным падением с марта 2014 года. За одну сессию Facebook потеряла почти $40 млрд капитализации. Facebook оказалась под огнем критики после того, как вскрылось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica хранила и анализировала данные примерно о 50 млн граждан, имеющих страницы в социальной сети, и что, возможно, эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году.

По данным СМИ, глава отдела безопасности Facebook Алекс Стеймос планирует в скором времени уйти в отставку из-за скандалов и разногласий с руководством.

Цена бумаг Oracle Corp. упала на 8,9%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения получил чистый убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 28 февраля, из-за изменений в налоговом законодательстве США, хотя выручка выросла на 6%.