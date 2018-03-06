Цены на золото выросли, доллар ослаб на фоне опасений о торговой войне

Цены на золото выросли во вторник на фоне снижения доллара, в то время как инвесторы закрывали короткие позиции в связи с опасениями о торговой войне, которые вызвало предложение президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт стали и алюминия.

В 12.40 золото торговалось по $1.323,36 за тройскую унцию по сравнению с $1.319,95 за унцию при закрытии торгов в понедельник.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на $4,3 до $1.324,3 за унцию.

Котировки драгоценного металла набрали более $20 после снижения до минимума двух месяцев в $1.302,61 за унцию 1 марта.

Индекс доллара к корзине основных валют к 12.40 МСК ослаб на 0,12 процента до 89,970 пункта. В конце прошлой недели американская валюта упала до 16-месячных минимумов к считающейся безопасной иене, поскольку рынок охватило беспокойство о возможном начале торговой войны после объявления Трампа о пошлинах на сталь и алюминий.

Трамп сообщил, что не отступится от своего решения ввести пошлины на импорт стали и алюминия вопреки недовольству торговых партнеров.

Однако опасения о торговой войне ослабли на этой неделе по мере роста давления на американского президента, а инвесторы рассмотрели в угрозах Трампа инструмент переговоров, а не жесткие политические предложения.

Ожидается, что Трамп примет окончательное решение о пошлинах в конце недели, но некоторые знакомые со сделкой эксперты полагают, что решение может быть принято на следующей неделе.

Азиатские акции частично восстановили позиции во вторник, так как опасения инвесторов о торговой войне ослабли.

Серебро торговалось по $16,47 за унцию по сравнению с $16,43 к закрытию торгов в понедельник, платина стоила $961,10 против $961,00, палладий - $977,50 против $982,50.