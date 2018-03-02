Цены на золото выросли, доллар ослаб после решения Трампа ввести пошлины на сталь, алюминий

Цены на золото слегка выросли в пятницу, так как доллар ослаб на фоне опасений торговых войн, после того как президент США Дональд Трамп объявил о введении высоких пошлин на импорт стали и алюминия.

В 12.18 золото торговалось по $1.316,21 за тройскую унцию по сравнению с $1.316,16 за унцию при закрытии торгов в четверг. Тем не менее котировки драгоценного металла готовились показать снижение вторую неделю подряд после падения на 0,9 процента.

Цены на золото опустились до $1.302,61, минимума со 2 января, в ходе предыдущей сессии, на фоне ожиданий большего числа повышений процентной ставки ФРС США в этом году.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $12,3 до $1.317,5 за унцию.

Индекс доллара к корзине основных валют к 12.18 ослаб на 0,14 процента до 90,194.

Накануне индекс сбавил 0,4 процента, отойдя от отметки 90,932 - максимума с 19 января - после того как Трамп в четверг объявил, что введет высокие пошлины на импортируемую сталь и алюминий.

Администрация Трампа сообщила, что пошлины защитят американскую промышленность, однако доллар и акции США упали, поскольку план спровоцировал страхи о торговой войне и ее отрицательном воздействии на крупнейшую экономику мира.

Новый глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в ходе своего второго выступления перед американскими законодателями в четверг, что на данный момент нет никаких признаков перегрева экономики США, а у рынка труда есть возможности для развития. Пауэлл также добавил, что центробанк будет придерживаться постепенного повышения ставки.

Китайские акции снизились в пятницу на фоне падения бумаг производителей стали и алюминия, после того как президент США Дональд Трамп объявил о введении высоких пошлин на эти металлы, спровоцировав страхи о глобальной торговой войне.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust выросли на 0,35 процента до 833,98 тонн в четверг с 831,03 тонн в среду.

Серебро торговалось по $16,41 за унцию по сравнению с $16,46 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $960,90 против $966,20, палладий - $989,60 против $989,22.