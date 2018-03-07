Японская нацвалюта дорожает к доллару и евро

В ходе сегодняшних азиатских торгов иена дорожает относительно доллара США и евро на фоне повышения спроса на валюты "тихой гавани" в связи с сообщением об отставке экономического советника Белого дома Гэри Кона.

По состоянию на 8:54 пара доллар/иена торгуется на уровне 105,66 иены по сравнению со 106,13 иены по итогам предыдущей сессии.

Курс евро к иене опустился на то же время до 131,22 иены против 131,64 иены накануне.

Курс евро к доллару поднялся к 8:54 до $1,2419 по сравнению с $1,2404 на закрытие рынка во вторник.

Вчера стало известно, что Г.Кон уходит в отставку из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом в отношении введения пошлин на сталь и алюминий. Отставка Г.Кона еще больше снижает вероятность того, что администрация Д.Трампа смягчит свою позицию в отношении пошлин, введение которых может инициировать торговую войну, отмечают эксперты.

"Отставка Г.Кона - плохая новость для рынков, - цитирует MarketWatch главного исполнительного директора McKinley Capital Роберт Джиллам. - Он имеет хорошую репутацию в инвестиционном сообществе, и его уход негативно отразится на настрое инвесторов в краткосрочной перспективе".

"Трейдерам будет сложно найти причины для открытия "длинных" позиций в долларах, поскольку уход от рисков усилился после отставки Г.Кона", - отмечает аналитик State Street Bank & Trust в Токио Барт Вакабаяси.

"Курс доллара к иене будет двигаться к 105 иенам, поскольку подъем до 106 иен провоцирует активизацию продаж долларов", - цитирует эксперта Bloomberg.

Мексиканский песо и канадский доллар теряют в ходе торгов по 0,4% в парах с американской валютой.