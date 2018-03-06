Доллар незначительно дешевеет к евро

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США незначительно дешевеет относительно евро и стабилен к иене, австралийская нацвалюта дорожает на фоне благоприятных статданных.

Внимание трейдеров направлено на ситуацию в Италии, где по итогам прошедших в минувшее воскресенье парламентских выборов ни одна из партий не получила большинства.

"Инвесторы внимательно следят за развитием ситуации в Италии, ожидая скорого начала переговоров о создании коалиции", - цитирует MarketWatch трейдера CMC Markets Ориано Лиццу.

Политические события в Европе на этой неделе вышли на первый план, отодвинув в тень главный фактор, оказывавший влияние на американскую валюту - заявления президента США Дональда Трампа о планах введения высоких импортных пошлин на сталь и алюминий.

Опасения, связанные с тем, что план Д.Трампа спровоцирует торговые войны, несколько ослабли после того, как некоторые из лидеров республиканцев в Конгрессе США, включая спикера Палаты представителей Пола Райана, высказались против введения высоких пошлин.

Это поддержало спрос на рискованные активы, в то время как активы "тихой гавани", включая японскую иену, несколько сдали позиции.

По состоянию на 9:11 евро стоил $1,2350 по сравнению с $1,2336 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене составил на то же время 106,22 иены против 106,20 иены накануне.

За евро к 9:11 давали 131,18 иены по сравнению со 131,01 иены по итогам предыдущей сессии.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, во вторник теряет менее 0,1%.

Австралийский доллар подорожал на 0,15% - до $0,7777 относительно американской валюты благодаря позитивным статданным.

Розничные продажи в Австралии в январе выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как эксперты в среднем прогнозировали снижение на 0,5%.

Резервный банк Австралии 6 марта сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 1,5% по итогам 17-го заседания подряд, а также дал понять, что не намерен корректировать кредитно-денежную политику в ближайшее время.