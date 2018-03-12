Доллар в минусе к иене из-за скандала вокруг продажи государственной земли в Японии

Доллар снизился к иене в понедельник, поскольку инвесторы опасались, что скандал в Японии, связанный с продажей государственной земли, может ухудшить аппетит инвесторов к риску.

Имя жены японского премьера Синдзо Абэ - Акиэ Абэ - было вычеркнуто из документов, касающихся спорной продажи земли, сообщили СМИ в понедельник на фоне растущего давления на Абэ и его союзника министра финансов Таро Асо.

Абэ и его супруга подозреваются в том, что оказывали услуги оператору школ Moritomo Gakuen, который купил государственную землю по крайне заниженной стоимости. Премьер неоднократно отрицал обвинения и сказал, что уйдет в отставку в случае появления доказательств вины.

По словам участников рынка, политическая ситуация в Японии ограничила рост акций и обеспечила укрепление иены, которая, как правило, растет в период неопределенности.

К 8.57 доллар снизился на 0,14 процента до 106,62 иены, отойдя от недельного максимума в 107,05 иены, достигнутого в пятницу после новостей о превзошедшем прогнозы увеличении числа рабочих мест в США в феврале.

Индекс доллара снизился на 0,07 процента до 90,031.

Доллар торговался в плюсе к иене на прошлой неделе на фоне улучшения аппетита к риску, благодаря надеждам на прогресс в борьбе с ядерной программой КНДР.

Росту доллара на прошлой неделе также способствовало ослабление беспокойства о глобальной торговой войне.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия, но сделал исключение для Канады и Мексики, а также оставил возможность освободить от пошлин и другие страны.

Евро вырос на 0,1 процента до $1,2319, но все еще находился ниже достигнутого в среду максимума около трех недель на уровне $1,2447.