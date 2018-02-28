Цены на золото малоподвижны на фоне прогноза более быстрого темпа повышения ставки ФРС США

Цены на золото мало менялись в среду после снижения более чем на один процент в ходе предыдущей сессии, так как инвесторы интерпретировали комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла как возможность большего, чем ожидалось, числа повышений процентной ставки США в этом году.

В 12.35 золото торговалось по $1.319,08 за тройскую унцию по сравнению с $1.318,14 за унцию при закрытии торгов во вторник.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $1,6 до $1.320,1 за унцию.

Индекс доллара к корзине основных валют соперников поднялся во вторник до максимума с 9 февраля, после выступления Пауэлла перед Конгрессом. Новый глава ФРС укрепил ожидания среди инвесторов того, что американский Центробанк поднимет ключевую ставку четыре раза в этом году. Декабрьский прогноз ФРС указывал на три повышения ставки в текущем году.

К 12.35 доллар торговался у отметки 90,460, на 0,12 процента выше предыдущего закрытия.

Пауэлл отметил, что свежие данные усилили его уверенность в росте инфляции.

Азиатские акции продолжили снижаться в среду, так как промпроизводство в Китае и Японии возобновило опасения среди инвесторов о росте мировой экономики, усугубив отрицательные настроения на рынке после выступления Пауэлла.

Серебро торговалось без изменений по $16,42 за унцию, платина стоила $981,20 против $982,90, палладий - $1.046,40 против $1.035,45.