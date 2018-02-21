Цены на золото обновили минимум 1 недели на фоне укрепления доллара

Цены на золото обновили минимум одной недели в среду, так как доллар повысился, в то время как внимание рынка переместилось на протокол последнего заседания ФРС, который может пролить свет на денежно-кредитную политику США.

В 12.42 золото торговалось по $1.328,21 за тройскую унцию по сравнению с $1.329,42 за унцию при закрытии торгов во вторник. Ранее в ходе сессии, котировки драгоценного металла опустились до $1.325,20 за унцию, минимума с 14 февраля.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $0,2 до $1.331 за унцию.

Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против корзины из шести основных конкурентов, к 12.42 торговался у отметки 89,864, на 0,16 процента выше предыдущего закрытия.

Внимание инвесторов сосредоточено на протоколе январского заседания ФРС, тон которого может оказаться “ястребиным”. Протокол будет опубликован позднее в среду.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust выросли на 0,39 процента до 827,79 тонн по сравнению с 824,54 тонн в пятницу.

Серебро торговалось по $16,42 за унцию по сравнению с $16,46 к закрытию торгов во вторник, платина стоила $995,40 против $999,70, палладий - $1.022,00 против $1.033,60.