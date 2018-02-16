Цены на золото готовятся показать сильнейший рост за две недели

Цены на золото выросли в пятницу, готовясь показать крупнейший недельный рост почти за две недели, на фоне слабого доллара, в то время как инвесторы хеджировали инфляцию.

В 12.46 золото торговалось по $1.360,65 за тройскую унцию по сравнению с $1.353,20 за унцию при закрытии торгов в четверг.

Котировки драгоценного металла выросли более чем на 3 процента на этой неделе, готовясь показать лучшую недельную динамику с апреля 2016 года.

Фьючерсы на золото в США подорожали на $8,1 до $1.363,4 за унцию.

Доллар опустился до минимумов трех лет к корзине основных валют в пятницу и может понести максимальные недельные потери за два года, поскольку ряд отрицательных факторов нивелировали поддержку, которую валюта США могла бы получить от роста доходности госбондов.

Министерство труда США сообщило, что цены производителей выросли в январе на фоне подъёма цен на бензин и здравоохранение. Министерство добавило, что индекс цен производителей для конечного спроса вырос на 0,4 процента в прошлом месяце. В декабре цены не менялись.

Согласно второму отчету министерства, число обращений за пособием по безработице в США, скорректированное с учетом сезонных факторов, выросло на 7.000 до 230.000 на неделе по 10 февраля.

Запасы крупнейшего в мире золотого биржевого фонда ETF SPDR Gold Trust снизились на 0,29 процента до 821,30 тонн в четверг со среды.

Серебро торговалось по $16,93 за унцию по сравнению с $16,87 к закрытию торгов в четверг, платина стоила $1.012,90 против $1.001,10 к закрытию торгов в четверг, палладий - $1025,15 против $1017,75.