Цены на золото выросли, беспокойства об инфляции привели к хеджированию

Цены на золото выросли в четверг на фоне ослабления доллара, инвесторы заинтересовались золотом как инструментом хеджирования инфляции, после того как статистические данные указали на рост потребительских цен в США.

В 13.22 золото торговалось по $1.354,66 за тройскую унцию по сравнению с $1.350,68 за унцию при закрытии торгов среду.

Котировки драгоценного металла достигли отметки $1.355,50, максимума с 26 января в среду и поднялись на 4 процента после падения до минимума одного месяца на прошлой неделе.

Фьючерсы на золото в США подешевели на $1 до $1.356,9 за унцию.

Индекс доллара к корзине основных валют к 13.22 МСК торговался у отметки 88,754, на 0,41 процента ниже предыдущего закрытия, после достижения минимума двух недель в 88,585.

Общее улучшение аппетита к риску также оказало давление на доллар, который вырос на фоне беспокойства на рынках ранее в этом месяце.

Министерство труда США сообщило, что базовый индекс потребительских цен в январе вырос на 0,5 процента, так как домашние хозяйства больше платили за бензин, аренду жилья и здравоохранение, что усилило давление на нового главу Федрезерва США Джерома Пауэлла на фоне опасений о возможном перегреве экономики.

Серебро торговалось по $16,91 за унцию по сравнению с $16,87 к закрытию торгов в среду, платина стоила $1.004,30 против $996,60 к закрытию торгов в среду, палладий - $1.015,47 против $1000,50.