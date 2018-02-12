Цены на золото выросли на фоне ослабления доллара, накануне выхода данных США

Цены на золото выросли в понедельник, так как доллар снизился после ралли на прошлой неделе, но инвесторы ожидали выхода данных об инфляции США на этой неделе, которые могут указать на интенсивность повышения ставки ФРС.

В 12.32 золото торговалось по $1.321,27 за тройскую унцию по сравнению с $1.316,26 за унцию при закрытии торгов в пятницу. На прошлой неделе котировки драгоценного металла опустились на 1,2 процента, показав второе недельное падение подряд.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле подорожали на $7,5 до $1.323,2 за унцию.

К 12.32 индекс доллара, отслеживающий динамику американской валюты к корзине основных валют, снизился на 0,26 процента до 90,205. На прошлой неделе индекс поднялся на 1,4 процента на фоне бегства от риска вызванного беспокойством на мировых фондовых рынках.

В среду министерство труда США обнародует январские данные о динамике потребительских цен, которые должны будут пролить свет на темпы инфляции, а также укажут на частоту повышений процентной ставки ФРС США. Опасения о росте инфляции спровоцировали падение мировых акций на прошлой неделе.

Хедж-фонды и управляющие инвестициями сократили число длинных позиций в золоте и серебре на бирже COMEX впервые за восемь недель на неделе по 6 февраля, согласно данным Комиссии США по торговле сырьевыми фьючерсами в пятницу.

Серебро торговалось по $16,44 за унцию по сравнению с $16,35 к закрытию торгов в пятницу, платина стоила $965,50 по сравнению с $964,50, палладий - $985,00 против $975,00.