Азиатские рынки акций завершили торги без единой динамики

Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг: японский рынок упал, следуя за динамикой американских акций, китайский индикатор вырос в ожидании старта Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 1,6%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.

Рынки Южной Кореи, завершившие февраль самым существенным падением за пять лет, закрыты в четверг в связи с праздником (День движения за независимость).

Японский рынок акций, для которого минувший месяц стал наихудшим с июня 2016 года, продолжил падение вслед за котировками акций производителей электроники на фоне существенного укрепления иены к доллару США по итогам предыдущей сессии. Акции Sony по итогам торгов потеряли 2,6%, Panasonic - 1,6%, Canon - 1,8%, Fanuc - 1,1%.

Внимание трейдеров направлено на выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената, запланированное на четверг.

"Азиатские индексы восстановили значительную часть потерь во второй половине прошлого месяца, однако устойчивый подъем рынка маловероятен, - отмечается в обзоре экспертов Capital Economics. - Мы ожидаем, что большинство фондовых индексов региона завершит текущий год на уровнях чуть выше текущих".

Акции азиатских сталепроизводителей подешевели на опасениях увеличения тарифов на импорт стали в США. По данным СМИ, Белый дом может объявить о повышении тарифов позднее в четверг.

Бумаги Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. подешевели в четверг на 1,6%, JFE Holdings - на 3%, Baoshan Iron & Steel - а 1,4%.

Котировки акций нефтяных компаний опустились вслед за снижением цен на нефть. Стоимость бумаг японской Inpex упала на 2,9%, австралийской Santos - на 1,4%.

Статданные по экономике Австралии, опубликованные 1 марта, указали на сокращение капиталовложений частного бизнеса в четвертом квартале прошлого года на 0,2% относительно предыдущего квартала при ожидавшемся экспертами повышении на 1%.

Китайский рынок вырос в четверг в ожидании очередной сессии ВСНП, стартующей в следующий понедельник. Традиционно перед такими сессиями финкомпании получают от властей указания избегать действий, способных привести к резкому движению рынков, пишет MarketWatch.

Поддержку китайскому рынку могли также оказать данные об увеличении деловой активности в промышленном секторе страны.

Индекс менеджеров закупок (PMI) перерабатывающей промышленности Китая, рассчитываемый Caixin и Market, в феврале вырос до 51,6 пункта с январских 51,5 пункта, что оказалось лучше прогнозов рынка. Статданные указали на более высокие темпы роста активности в промсекторе по сравнению с официальным индексом, опубликованным накануне.