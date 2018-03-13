Азиатские рынки акций закрылись в плюсе

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли по итогам торгов в понедельник вслед за Уолл-стрит, отыгрывая данные по рынку труда США. Опасения по поводу мировой торговой войны отошли на второй план, пишет агентство Bloomberg.

Индийский Sensex продемонстрировал самый значительный подъем за 17 месяцев, а новозеландский NZX 50 достиг рекорда.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 1,6%.

Японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, более широкий индикатор Topix - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,6%. Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.

Значение южнокорейского KOSPI увеличилось на 1%, новозеландский NZX 50 прибавил 0,9%, индийский Sensex - 1,8%.

Несмотря на укрепление иены, в Японии дорожают акции экспортеров, включая производителей электроники и автомобилей: цена бумаг Fanuc поднялась на 4,1%, Hitachi - на 2,3%, Toyota - на 2,5%.

Кроме того, повысилась стоимость бумаг японских сталелитейных компаний: Nippon Steel & Sumitomo Metal - на 2,8%, Hitachi Metals - на 2,3%, Tokyo Steel Manufacturing - на 2,4%. Министр торговли Японии Хиросигэ Сэко официально запросил для страны исключения из новых пошлин на импорт стали и алюминия в США.

Курс акций австралийской Newcrest Mining упал на 4,6%. Золотодобывающая компания сообщила, что ее годовой прогноз может быть ухудшен из-за проблем на руднике Cadia, где рухнула стена дамбы хвостохранилища.

Индексный провайдер MSCI начал подготовку к включению акций китайских компаний, торги которыми проводятся в Шанхае и Шэньчжэне в юанях и других валютах, в индексы MSCI EM 50, MSCI China 50 и MSCI China Free Indexes. Изменения будут проведены в рамках полугодового пересмотра индексов в мае.