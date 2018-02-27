Фондовая Азия завершила день противоречиво

По итогам торгов во вторник азиатские фондовые рынки показали разнонаправленную динамику.

Японский рынок вырос вслед за котировками акций производителей электроники и автопроизводителей, фондовые индексы Китая и Гонконга снизились после скачка накануне на новости о том, что Компартия Китая предложила внести изменения в конституцию, которые отменят ограничение на длительность срока пребывания на посту председателя КНР, пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил по итогам торгов 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%, китайский Shanghai Composite - 1,1%, южнокорейский KOSPI - 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

Поддержку японскому рынку оказало ралли на рынке акций США в ожидании выступления нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Опасения, что Федрезерв ускорит темпы подъема базовой процентной ставки в этом году, заметно ослабли, доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 2,83% годовых.

Акции японских производителей электроники Fanuc и Keyence подорожали по итогам торгов соответственно на 1,8% и 2%, Hitachi - на 2,5%.

Котировки бумаг поставщиков Apple увеличились на информации о том, что американский производитель намерен представить три новые модели iPhone в 2018 году. Капитализация Taiyo Yuden выросла на 2,9%, Minebea Mitsumi - на 2,7%, Murata Manufacturing - на 2,8%, TDK - на 2,7%.

Стоимость акций Toyota повысилась на 0,8%, Honda - на 2%.

Китайский рынок продолжал оценивать новость о предложенных поправках к конституции, которые позволят нынешнему председателю КНР Си Цзиньпину остаться на своем посту и после 2023 года. В настоящее время высшую государственную должность в Китае можно занимать не более двух пятилетних сроков.

"Хотя такой шаг потенциально нанесет вред долгосрочным перспективам установления в КНР власти закона, он вряд ли окажет существенное влияние на краткосрочные перспективы экономики или инвестиционную среду", - цитирует MarketWatch инвестиционного стратега Matthews Asia Энди Ротмана.

Кроме того, рынки оценивали сообщения СМИ о том, что нынешний глава Народного банка Китая (НБК, выполняет функции центробанка) Чжоу Сяочуань в следующем месяце уйдет в отставку.

Чжоу Сяочуань, занимавший пост главы НБК дольше, чем кто-либо другой, по данным СМИ, станет вице-председателем Боаосского форума (Boao Forum for Asia).

Индекс FTSE China A50, в расчет которого входят акции крупнейших компаний страны, опустился по итогам сессии на 1,9%, тогда как индикатор небольших компаний ChiNext увеличился по итогам торгов на 0,8%.

"Есть ощущение, что фокус рынка сместился на краткосрочную перспективу, инвесторы продают акции крупных компаний после ощутимого подъема их цен, а также ряда слабых отчетностей, и перекладывают средства в технологический сектор и акции быстро растущих компаний, которые могут получить поддержку за счет предстоящих политических решений", - отмечает управляющий Shanshan Finance Co. У Кань.

В марте в Китае традиционно пройдет сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).