Большинство фондовых индикаторов Азии завершило торги в плюсе

По итогам торгов в четверг в Азии выросло большинство фондовых индексов, поскольку инвесторы решили воспользоваться недавним снижением рынков для покупки акций.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказывают сохраняющиеся опасения относительно возможных "торговых войн", а также снижение фондовых индексов США по итогам третьей сессии подряд, отмечает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился менее чем на 0,1%. Японские Nikkei 225 и Topix повысились соответственно на 0,12% и 0,02%.

В частности, выросли котировки акций предприятий розничной торговли Marui Group (на 7,4%) и Tsuruha Holdings (на 3,4%), а также телекоммуникационных компаний NTT DoCoMo (на 0,4%) и KDDI (на 0,6%).

Цена бумаг нефтепроизводителя Inpex Corp. увеличилась на 0,6% вслед за повышением нефтяных котировок.

Подешевели акции крупнейших японских банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 1%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 0,4%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,7%.

Значение южнокорейского индекса Kospi за день повысилось на 0,25%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 уменьшился на 0,24%, причем негативная динамика была отмечена по итогам третьих торгов подряд.

Котировки акций четверки крупнейших австралийских банков снизились: Westpac Banking - на 0,9%, National Australia Bank, Australia & New Zealand Banking и Commonwealth Bank of Australia - примерно на 1%.

В то же время рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. увеличилась соответственно на 0,8% и 2% вслед за подъемом цен на железную руду.

Китайский индекс Shanghai Composite потерял сегодня всего 0,01%, а гонконгский Hang Seng поднялся на 0,34%.

В Гонконге подорожали акции интернет-гиганта Tencent Holdings (на 1,1%) и страховщика Ping An Insurance (на 3,4%).

Цена бумаг Cathay Pacific Airways подскочила на 4,6% после того, как гонконгский авиаперевозчик опубликовал финансовую отчетность, которая оказалась лучше ожиданий рынка.