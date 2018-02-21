Фондовые индексы Азии выросли в среду, особо отличился тайваньский индикатор

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона увеличились в среду, при этом тайваньский фондовый рынок по итогам первой сессии текущей недели продемонстрировал рекордный подъем с сентября 2016 года.

Рынок материкового Китая по-прежнему закрыт в связи с празднованием Нового года по Лунному календарю, он откроется в четверг.

Сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific увеличился на 0,3%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,2%, более широкий Topix потерял менее 0,1%.

Акции японских экспортеров поддержала подешевевшая к доллару иена - японская нацвалюта опустилась к американской на 0,7% во вторник и снижается на 0,4% в среду.

Гонконгский индикатор Hang Seng подскочил на 1,8%, южнокорейский KOSPI - на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, индийский BSE Bensex - 0,4%. Рост тайваньского Taiex составил 2,8%.

Между тем филиппинский индекс PSEi упал на 1,25% после того, как аналитики Morgan Stanley понизили рекомендации по акциям компаний страны до "на уровне рынка".

"Инвесторы в целом все еще обеспокоены растущей доходностью гособлигаций и вероятностью повышенной волатильности вследствие подъема ставки в США, - говорит аналитик Aisasec Equities Мэнни Круз. - Отток капитала с большинства азиатских рынков продолжится, поскольку участники рынка хотят сохранить свои средства и дождаться спада волатильности".

С начала февраля инвесторы вывели с рынков акций Азии $14,38 млрд. Приток наблюдался только во Вьетнаме, Шри-Ланке и Китае.

"Есть основания отнестись к китайскому рынку с большим оптимизмом, чем к рынкам многих развитых стран, включая США, - говорит инвестиционный стратег Matthews Asia Энди Ротмен. - Это связано как с макроэкономическими показателями, так и с оправданной стоимостью акций".

Акции индийских компаний в сфере разработки ПО Tata Consultancy Services и Infosys подорожали соответственно на 2,4% и 0,9%.

Между тем цена бумаг сталелитейной компании Tata Steel снизилась на 1,6% на новости о том, что компания заинтересована в приобретении конкурента Bhushan Steel.

Капитализация тайваньского производителя оптики Largan Precision подскочила на 7,3%.

Крупнейшие банки Китая - China Construction Bank Corp., Industrial & Commercial Bank of China и Bank of China - увеличили свою рыночную стоимость на торгах в Гонконге более чем на 2,5%.

Акции китайских нефтегазовых компаний China Petroleum & Chemical Corp., Petrochina и CNOOC подорожали более чем на 2,7%.