Рынки акций Азии упали в пятницу

Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу упали вслед за американским рынком акций из-за объявления президента США Дональда Трампа о скором введении заградительных пошлин на ввоз стали и алюминия в США.

Д.Трамп на встрече с руководителями металлургических компаний в Белом доме в четверг пообещал на следующей неделе подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, алюминий - 10%.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 0,9%, пишет MarketWatch.

Японский Nikkei 225 опустился на 2,5%, более широкий индикатор Topix - на 1,8%. После закрытия фондового рынка глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что ЦБ будет рассматривать сворачивание мер стимулирования (exit strategy) в 2019 финансовом году, который начнется 1 апреля 2019 года.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, южнокорейский KOSPI - 1%.

Гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%.

Биржи Индии были закрыты в пятницу в связи с государственным праздником.

"Есть опасения, связанные с направлением политики США и их отношением к торговле, что негативно для рынка акций" Японии и Азии в целом, заявил главный стратег Bank of America Merrill Lynch в Токио по валютному и фондовому рынку Сусукэ Ямада.

Как минимум две азиатские сталелитейные компании выиграют от пошлин на импорт стали в США благодаря тесному сотрудничеству с американскими концернами и наличию заводов в США, сообщает агентство Bloomberg. Акции японской Yamato Kogyo подорожали на 1,4%, австралийской BlueScope Steel - на 0,8%.

Вместе с тем цена бумаг Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. уменьшилась на 3,8%, Kobe Steel - на 2,7%, южнокорейской Posco - на 3,6%, акции BHP и Rio Tinto подешевели на торгах в Сиднее более чем на 1,3%, а индекс азиатских производителей железной руды, чугуна и стали возглавил падение среди всех отраслей.

Крупнейшим поставщиком стали в США среди стран Азии является Южная Корея, доля Китая и Японии ниже, отмечают аналитики Wood Mackenzie.