Последнее обновление: 16.03.2018 16:00

Рынки акций Китая, Гонконга закрылись снижением на фоне беспокойства о протекционизме США

Китайский фондовый рынок завершил торги пятницы в минусе и понес недельные потери под давлением потребительского и ресурсного сектора, поскольку новости о росте политической неопределенности в Вашингтоне усилили беспокойство о протекционизме США.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,6 процента до 3,269.88 пункта. Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, снизился на 0,96 процента до 4.056,42 пункта.

Ресурсный сектор, в который входят бумаги производителей алюминия и стали, оказался в лидерах падения.

Индекс, отслеживающий динамику бумаг производителей сырьевых товаров, закрыл торги пятницы снижением на 1,3 процента.

Сообщения об политической неопределенности в Вашингтоне, а также о том, что президент США Дональд Трамп планирует ввести пошлины на импорт китайской продукции стоимостью до $60 миллиардов, усилили беспокойство инвесторов о том, что администрация президента все больше склоняется к политике протекционизма.

Наибольший процентный рост в индексе Shanghai Composite показали акции Shanghai DaZhong Public Utilities Group Co Ltd, Baida Group Co Ltd и Yangzhou Yaxing Motor Coach Co Ltd, которые укрепились на 10,03-10,06 процента.

Сильнее всего в процентном выражении снизились бумаги Zhejiang Feida Environmental Science & Technology Co Ltd, Shenghe Resources Holding Co Ltd и Cultural Investment Holdings Co Ltd, потерявшие от 5,2 до 8,7 процента.

Фондовый рынок Гонконга закрыл торги пятницы снижением основных индексов, следуя за динамикой китайских бирж.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,12 процента до 31.501,97 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, просел на 0,37 процента, закрывшийся на отметке 12.673,07 пункта.

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