Азиатские фондовые индикаторы в основном выросли по итогам торгов

В целом фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона повысились в понедельник.

Китайские акции, облигации и юань резко подорожали на новостях о возможных поправках к конституции страны, в результате которых председатель КНР Си Цзиньпин сможет остаться на этом посту и после 2023 года, сообщает Bloomberg.

Инвесторы внимательно следят за сообщениями о том, что Компартия Китая предложила внести изменения в конституцию, которые отменят ограничение на занятие поста председателя КНР. Сейчас высшую государственную должность в Китае можно занимать не более двух пятилетних сроков.

В число лидеров также вошли и японские индикаторы роста на фоне колебаний курса иены после выступления главы Банка Японии Харухико Куроды, пишет MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific прибавил 0,8% и составил 179,57 пункта, обновив максимум за 3 недели.

Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, Shenzhen Composite подскочил на 2,2%. Доходность 10-летних гособлигаций Китая снизилась до минимума за 4 месяца. Юань в паре с долларом США подорожал на 0,5%.

Рост цен на новое жилье в Китае в январе был самым слабым за 22 месяца - 5% в годовом выражении после подъема на 5,3% в декабре. При этом в Пекине цены снизились на 1,2%, в Шанхае - на 0,2%.

В материковом Китае и Гонконге ралли возглавили акции автопроизводителей. Цена бумаг Great Wall Motor увеличилась на 4,6%, так как BMW AG договорилась с китайской компанией о выпуске электромобилей Mini. Рыночная стоимость Geely Automobile Holdings взлетела на 6,5% на новостях о том, что ее председатель Ли Шуфу является крупнейшим акционером германской Daimler.

Больше среднего по рынку был рост котировок акций китайских компаний со словами "король" или "император" в названии - так инвесторы отреагировали на потенциальное увеличение срока полномочий Си Цзиньпина.

Так, разработчик ПО и оборудования для выпуска смарт-карт Shenzhen Emperor Technology Co. Прибавил 7,4%, а объем торгов его акциями в понедельник в пять раз превышал пятничный уровень. Цена бумаг Harbin Viti Electronics Co., китайское наименование которой переводится как "могущественный император", выросла на 4,4%. Viatti Corp. (название на пекинском диалекте переводится как "император Китая") увеличила капитализацию на 1,7%.

Отличилась даже региональная компания по очистке сточных вод с названием "Шанхайский император высокотехнологичной очистки", прибавившая 3,3%.

Японский Nikkei 225 поднялся на 1,2%, более широкий индикатор Topix - на 0,8%.

В ходе сегодняшнего выступления в парламенте Х.Курода вновь подтвердил, что ЦБ не планирует пересматривать текущую денежно-кредитную политику и продолжает таргетировать инфляцию на уровне 2%. Иена в ходе торгов снижалась на 0,2% к доллару, прежде чем перейти к росту и повыситься на 0,3% в этой паре.

Наиболее активно в Японии подорожали бумаги производителей электроники, операторов связи и фармкомпаний. Takeda Pharmaceutical увеличила капитализацию на 1,8%, Panasonic - на 1,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,3%.

Котировки ценных бумаг южнокорейской нефтехимической компании Kumho Petrochemical Co. выросли на 4,7% вслед за бурным повышением цен на бутадиен-стирольные пластики благодаря активизации спроса в Китае.

Курс акций President Chain Store Corp. поднялся на 5,8% на торгах в Тайбэе, до исторического максимума. Совет директоров оператора супермаркетов и ресторанов предложил увеличить дивиденды до рекорда.

Индийский Sensex повысился на 0,9%, до максимума за 3 недели, вслед за автопроизводителями и строительными компаниями.

Стоимость акций индийского производителя сахара Simbhaoli Sugars Ltd. рухнула на 15% после того, как Центральное бюро расследований Индии зарегистрировало жалобу Orient Bank of Commerce на главу компании и ряд других топ-менеджеров. Банк утверждает, что понес существенные убытки по вине руководства Simbhaoli Sugars. Акции Orient Bank of Commerce подешевели на 10%.