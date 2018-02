Фондовая Азия завершила торги в минусе, Китай вырос после праздников

Подавляющее большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили снижением торги в четверг, однако биржи материкового Китая продемонстрировали существенный подъем в первую сессию после длительных выходных, связанных с празднованием Нового года по китайскому календарю.

Главным негативным фактором для азиатских рынков стало падение американских индексов накануне, вызванное публикацией протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Протокол указал на усиление экономики США, но также и на усиление вероятности большего числа повышений процентных ставок. Эта новость подтолкнула к росту курса доллара и привела к скачку доходности десятилетних гособлигаций США до четырехлетнего максимума в 2,95% годовых.

"Ускорение роста экономики повышает шансы, что Федрезерв будет ужесточать ДКП для сдерживания инфляции, - сказала аналитик AP Securities Ракель Круз. - В условиях повышающихся ставок будет сложно удержать котировки акций на текущем высоком уровне".

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific уменьшился по итогам сессии на 0,9%.

Японские Nikkei 225 и Topix снизились соответственно на 1,07% и 0,88%.

В частности, подешевели бумаги крупнейших японских банков, в том числе Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. - на 0,6%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. - на 0,7%, Mizuho Financial Group Inc. - на 0,5%.

Кроме того, снизились котировки акций автопроизводителей: Honda Motor - на 1%, Toyota Motor - на 0,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi опустилось на 0,63%.

Капитализация производителя электроники Samsung Electronics Co. и чипмейкера SK Hynix сократилась на 1,1% и 1,3% соответственно.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 вырос на 0,12%, подъем индекса продолжился уже второй день подряд.

Котировки акций ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton Ltd. выросли на 1,3%.

Цена бумаг Nine Entertainment Co. взлетела более чем на 16% после того, как медиа-компания дала хороший прогноз.

Рыночная стоимость четверки крупнейших австралийских банков также повысилась: Westpac Banking - на 0,2%, National Australia Bank - на 0,5%, Australia & New Zealand Banking - на 0,2% и Commonwealth Bank of Australia - на 0,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite увеличился на 2,17%, Shenzhen Composite - на 1,89%, в то время как гонконгский Hang Seng снизился на 1,48%.