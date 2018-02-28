Рынки акций Азии упали в среду из-за слабых статданных и заявлений главы ФРС

Фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за резким снижением американского рынка акций из-за заявлений нового председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Слабые статданные из Гонконга, материкового Китая, Японии также не способствовали оптимизму инвесторов, сообщает CNBC.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал на 1,1%.

Японский Nikkei 225 опустился на 1,4%, более широкий индикатор Topix - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%, южнокорейский KOSPI - 1,2%, индийский Sensex - 0,5%.

Гонконгский индикатор Hang Seng упал на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, при этом Shenzhen Composite, в котором выше доля высокотехнологичных компаний, повысился на 0,2%.

Новый председатель ФРС заявил, что процентные ставки в США будут подниматься постепенно, прогноз для экономики остается сильным, а волатильность рынков не нанесет ей существенного урона. Дж.Пауэлл во вторник не говорил о четырех повышениях напрямую, но инвесторы и аналитики решили, что его заявления о сильном росте экономике и позитивном прогнозе для нее следует трактовать именно таким образом.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в феврале упал до минимума за 19 месяцев, в сфере услуг - до самого низкого уровня за 4 месяца.

Значение промышленного PMI опустилось до 50,3 пункта с 51,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Аналитики в среднем ожидали гораздо менее значительного уменьшения PMI - до 51,2 пункта, сообщает The Wall Street Journal. Падение частично объясняется меньшим количеством рабочих дней из-за празднования Нового года по китайскому календарю, который в этом году пришелся на февраль.

Тем не менее индекс продолжает уже более чем 1,5 года оставаться выше отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Сокращение объемов промышленного производства в Японии в январе оказалось максимальным за почти восемь лет - 6,6% относительно декабря при консенсус-прогнозе снижения на 4%. Розничные продажи в стране упали в январе на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали уменьшения всего на 0,6%.

Экономика Гонконга выросла в IV квартале на 3,4% в годовом выражении после подъема на 3,7% в июле-сентябре. Повышение в октябре-декабре было самым слабым за год. В 2018 году власти Гонконга ожидают подъема на 3-4%.

Рыночная стоимость гонконгского биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) упала на 2%, несмотря на позитивную отчетность. Компания увеличила чистую прибыль в 2017 году на 28%, до 7,4 млрд гонконгских долларов ($946 млн), что в целом соответствовало ожиданиям рынка - 7,39 млрд гонконгских долларов. Выручка поднялась на 18,5%, до 13,18 млрд гонконгских долларов, благодаря существенному повышению объема торгов. HKEx увеличила годовые дивиденды на 40%.

В Индии подешевели акции банков из-за продолжающегося скандала в связи с мошенничествами в отрасли и требования ЦБ страны пересмотреть данные о проблемных кредитах. Punjab National Bank потерял 1,4% капитализации, Bank of India - 7,2%.

Котировки акций горнорудных компаний и сырьевых трейдеров упали из-за слабых данных о деловой активности в Китае: Rio Tinto на торгах в Сиднее потеряла 0,6%, BHP - 2,2%.