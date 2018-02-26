Нефть перешла к снижению, цена Brent опустилась ниже $67,2 за баррель

Нефтяные цены днем в понедельник перешли от сдержанного роста с утра к умеренному снижению из-за сохраняющихся опасений перепроизводства топлива в США.

Аналитики Barclays отмечают "существенный риск коррекции нефтяного рынка" во II полугодии и ожидают, что Brent вернется к ценовому диапазону от $55 до $60 за баррель.

Вместе с тем очередной сбой поставок нефти из Ливии и заявления министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалих сдерживают падение.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:31 мск подешевели на $0,22 (0,33%) - до $67,09 за баррель. Ранее в ходе торгов цена поднималась до $67,57 за баррель.

Цена нефти WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,11 (0,17%) - до $63,44 за баррель.

По словам саудовского министра, ограничения ОПЕК+ на добычу нефти могут быть постепенно сняты в 2019 году таким образом, чтобы не потревожить рынок.

Экспорт нефти с ливийского терминала Меллита приостановлен, поскольку протесты привели к приостановке поставок с месторождения El-Feel впервые за два месяца. В прошлую пятницу ливийская госкорпорация National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel, сообщает Bloomberg.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок, эксплуатируемых в США для бурения нефтяных скважин, увеличилось на прошлой неделе на 1 - до 799.