Цены на нефть в плюсе, строгая дисциплина Саудовской Аравии поддерживает рынок

Цены на нефть умеренно растут утром в понедельник за счет строгой дисциплины Саудовской Аравии по выполнению условий глобального пакта ОПЕК+.

К 9.07 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,27 процента до $67,49 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $63,82 за баррель, что на 0,42 процента выше предыдущего закрытия.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в субботу, что объем добычи нефти в стране в январе-марте будет находиться на уровне значительно ниже предусмотренной для нее в рамках сделки квоты.

В конце января источники сообщили Рейтер, что Эр-Рияд рассчитывает сохранить экспорт нефти в среднем на уровне около 7 миллионов баррелей в сутки в течение первого квартала текущего года в условиях действия пакта ОПЕК+.

Аль-Фалих подтвердил эту информацию.

В декабре 2016-го Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и несколько стран вне картеля, включая Россию, договорились сократить производство сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Соглашение действует до конца текущего года.

“В настоящий момент проводится анализ, и как только мы будем точно понимать, куда движется рынок, мы сообщим, что собираемся делать дальше. Возможно, ослабим ограничение добычи”, – сказал аль-Фалих.

“По моим расчетам, это произойдет в 2019 году. Но когда конкретно и что конкретно мы решим делать – пока не знаем”.

Среди других факторов поддержки рынка аналитики называют остановку работ на ливийском месторождении Эль-Филь, производственные мощности которого составляют 70.000 баррелей в сутки.

Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) в субботу объявила форс-мажор на поставки сырья с участка в связи с протестами.