Цены на нефть в легком минусе, ожидания роста добычи в США тормозят рынок

Цены на нефть незначительно снижаются утром во вторник из-за ожиданий дальнейшего роста добычи сырья в США.

К 9.18 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,15 процента до $67,40 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $63,80 за баррель, что на 0,17 процента ниже предыдущего закрытия.

Как говорят эксперты в отрасли, упрямый рост нефтедобычи в США остается одним из основных факторов, сдерживающих подъем рынка в условиях действия пакта ОПЕК+.

В декабре 2016 года Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и несколько стран вне картеля, включая Россию, договорились сократить добычу сырья примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

Соглашение действует до конца текущего года.

По данным Управления энергетической информации (EIA), объем производства нефти в США держался на уровне 10,27 миллиона баррелей в сутки на неделе к 16 февраля.

Таким образом, США уже опережают Саудовскую Аравию и лишь немного отстают от России.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).