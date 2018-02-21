Последнее обновление: 21.02.2018 12:00

Нефть дешевеет из-за ожиданий дальнейшего роста добычи в США

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть снижаются утром в среду при укреплении доллара, а также из-за ожиданий дальнейшего роста добычи сырья в США.

К 9.19 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,74 процента до $64,77 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $61,19 за баррель, что на 0,97 процента ниже предыдущего закрытия.

Как говорят трейдеры, снижение нефтяных котировок стало следствием укрепления доллара.

Американская валюта в среду продолжила рост к корзине основных валют-соперников.

К 9:18 индекс доллара вырос на 0,14 процента до 89,839 пункта, что почти на два процента выше трёхлетнего минимума на уровне 88,251 пункта, до которого он опустился в пятницу.

Среди других факторов давления на рынок аналитики называют стремительный рост добычи нефти США, которые в настоящий момент обходят Саудовскую Аравию по объёму производства сырья и лишь немного уступают России.

“Наращивание добычи в США будет давить на цены”, – говорится в аналитической заметке Phillip Futures.

В фокусе внимания инвесторов – данные о недельных запасах нефти и нефтепродуктов в США от Американского института нефти (API) и Управления энергетической информации (EIA).

Статистика выйдет на день позже обычного в связи с празднованием Дня президентов в США.

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