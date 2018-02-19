Нефть начала неделю с роста

Цены на нефть растут утром в понедельник при восстановлении на азиатских фондовых рынках, а также на фоне обострения напряжённости на Ближнем Востоке.

К 9.23 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,79 процента до $65,35 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $62,37 за баррель, что на 1,12 процента выше предыдущего закрытия.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал в воскресенье, что Израиль готов действовать не только против ближневосточных союзников Ирана, но и против самого Тегерана, если тот продолжит активно вмешиваться в конфликт в Сирии.

Среди факторов, сдерживающих дальнейший подъём рынка, аналитики называют стремительный рост нефтедобычи в США.

По расчётам Управления энергетической информации (EIA), недельный объём производства сырья в США вырос до исторического максимума 10,27 миллиона баррелей в сутки за неделю к 9 февраля.

Кроме того, число установок для бурения нефтяных скважин в США на прошлой неделе увеличилось на 7 штук до 798 – максимального значения с апреля 2015 года, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes.