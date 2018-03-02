Нефть продолжает дешеветь, завершая неделю в минусе

Нефть эталонных марок снижается в цене в ходе торгов в пятницу и завершает неделю в минусе на фоне опасений по поводу роста добычи сланцевой нефти в США.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:58 в пятницу уменьшилась на $0,37 (0,58%) - до $63,46 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,32 (0,52%) - до $60,67 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 5,7%, WTI - на 4,5%.

Главной негативной новостью уходящей недели стал отчет Минэнерго США, указавший на рост добычи нефти в стране до очередного рекорда: объем добычи увеличился за прошлую неделю на 13 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 10,283 млн б/с.

Кроме того, в Штатах выросли запасы нефти запасы (на 3,02 млн баррелей) и бензина (на 2,48 млн баррелей).

Также рынок выражает опасения по поводу намерения президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия из Китая в размере 25% и 10% соответственно. В частности, это может привести к скачку цен на стальные трубы, которые используются в нефтяной отрасли.

Между тем добыча в странах ОПЕК упала в феврале на 80 тыс. б/с, до минимальных за 10 месяцев 32,28 млн б/с, согласно коненсус-прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков.