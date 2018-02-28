Нефть дешевеет из-за слабой азиатской статистики, роста запасов в США

Цены на нефть снижаются утром в среду на фоне слабых производственных данных Китая и Японии, а также при росте недельных запасов сырья в США.

К 9.15 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,60 процента до $66,23 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $62,64 за баррель, что на 0,59 процента ниже предыдущего закрытия.

Как говорят трейдеры, снижение нефтяных котировок связано с опасениями насчёт замедления темпов роста мировой экономики. Вызвала эти опасения статистика из Китая и Японии.

Рост активности в производственном секторе Китая в феврале замедлился до минимального уровня с июля 2016 года.

Что касается Японии, то промпроизводство в стране в январе показало сильнейший спад с марта 2011 года.

Среди других факторов давления на рынок аналитики называют рост недельных запасов в США.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти увеличились на 933.000 баррелей до 421,2 миллиона за неделю к 23 февраля, тогда как аналитики предсказывали прирост на 2,1 миллиона баррелей.

В фокусе внимания инвесторов – официальная статистика Управления энергетической информации (EIA), выходящая сегодня вечером.