Нефть дорожает, Саудовская Аравия вновь поддержала рынок

Цены на нефть растут утром в четверг при поддержке комментариев министра энергетики Саудовской Аравии, а также за счёт ослабленного доллара.

Нефтяной терминал Роснефти в Архангельске 30 мая 2007 года. REUTERS/Sergei Karpukhin

К 10.05 фьючерсы на североморскую смесь Brent поднялись на 0,95 процента до $64,97 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $61,37 за баррель, что на 1,27 процента выше предыдущего закрытия.

Для ОПЕК лучше будет иметь небольшой дефицит производства нефти на рынке, чем раньше срока выходить из соглашения о сокращении добычи, сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих на пресс-конференции в среду.

Он также добавил, что участники сделки ОПЕК+, в том числе Россия, в ближайшее время должны рассмотреть, как скорректировать целевые показатели пакта, в том числе средние показатели коммерческих запасов нефти за пять лет.

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и несколько стран вне картеля, включая РФ, в конце ноября прошлого года договорились продлить глобальный пакт об ограничении добычи сырья до конца 2018-го.

Говоря о рисках прироста предложения нефти из США, аль-Фалих сказал, что не видит в этом повода для переживаний.

Как показали данные Управления энергетической информации (EIA), объём производства нефти в США на прошлой неделе вырос до 10,27 миллиона баррелей в сутки.