Нефть WTI в легком минусе, котировки Brent малоподвижны

Цены на нефть не могут определиться с динамикой на утренних торгах пятницы: рост сдерживается усилением распродажи на азиатских фондовых рынках в связи с решением США ввести новые тарифы на импорт стали и алюминия.

К 9.16 фьючерсы на североморскую смесь Brent подросли на 0,03 процента до $63,85 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую легкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $60,91 за баррель, что на 0,13 процента ниже предыдущего закрытия.

Президент США Дональд Трамп сказал накануне, что введет пошлины на импорт стали и алюминия. Данная мера, как ожидается, в первую очередь ударит по таким крупным торговым партнерам США, как Китай, Европа и Канада.

По словам Трампа, пошлина на импорт стали составит 25 процентов, алюминия – 10 процентов.

Бенчмарк на североамериканском рынке, нефть WTI, готовится завершить эту неделю снижением впервые за три недели. Котировки растеряли большую часть набранного по итогам предыдущих недель преимущества, которое обеспечило сокращение запасов сырья в Кушинге, штат Оклахома.

“Несмотря на продолжающееся снижение запасов в Кушинге, уровень которых которые опустился ниже 30 миллионов баррелей впервые с 2014 года, прирост совокупных запасов нефти в США привел к тому, что рынок поддался медвежьим настроениям”, – сказал Фавад Разакзада из Forex.com.

Кроме того, добыча нефти в США в ноябре достигла 10,057 миллиона баррелей в сутки – свежего максимума, но в декабре немного снизилась до 9,949 миллиона баррелей в сутки, следует из данных EIA.

В своем февральском обзоре ведомство повысило среднегодовой прогноз прироста добычи нефти в США. EIA полагает, что производство сырья увеличится в 2018 году на 1,26 миллиона баррелей в сутки к 2017 году до 10,59 миллиона баррелей в сутки.