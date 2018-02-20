Нефть WTI дорожает, котировки Brent в минусе

Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику утром во вторник: котировки североамериканского нефтяного маркера WTI растут при поддержке ограничения трубопроводных поставок сырья из Канады в США, а нефть Brent, напротив, в минусе.

К 9.23 фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,29 процента до $65,48 за баррель.

Фьючерсные контракты на американскую лёгкую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $62,31 за баррель, что на 1,02 процента выше предыдущего закрытия.

Трубопровод Keystone, который подаёт сырьё с нефтеносных песков Альберты на НПЗ в США, с конца прошлого года работает не на полную мощность в связи с утечкой.

Ограничение поставок сырья из Канады в США поддерживает цены на WTI, говорят трейдеры.

Что касается европейского эталонного сорта Brent, то против него сыграли укрепление доллара и снижение на азиатских фондовых рынках.

В целом же, как считают отраслевые эксперты, ограничение добычи Организацией стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящими в картель государствами хорошо поддерживает рынок.

Генеральный секретарь организации Мухаммед Баркиндо сказал вчера, что участники сделки выполнили её условия на 133 процента в январе.

По оценке Баркиндо, уровень соблюдения пакта производителями ОПЕК+ составил 107 процентов в прошлом году.

ОПЕК и несколько стран вне картеля в конце 2016 года договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения.

В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ условились продлить действие пакта до конца 2018 года.